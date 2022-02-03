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    Березуцкий — об игре новичков ЦСКА Языджи и Медины: Просто великолепно

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    Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу «армейской» команды в товарищеском матче с датским «Виборгом» (3:2).

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    «Мы сейчас не смотрим на результат. То, что было много голов — это хорошо. Это всегда пища для размышлений. Речь и о тех голах, которые забили мы, и о тех, которые мы пропустили. Это повод для разбора ошибок. Но, на мой взгляд, болельщикам матч должен был понравиться — голов много, игра была открытая.

    Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф Языджи, и Хесус Медина сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

    Набабкин в опорной зоне — это эксперимент? По-моему, это логично. У нас нет центральных полузащитников. Но Кирилл с его опытом и пониманием игры великолепно смотрелся на этой позиции. Тоже один из лучших игроков матча с "Виборгом". Селекционный отдел прекрасно знает, что у нас нет центральных полузащитников, но в товарищеском матче там кто-то должен был сыграть на этой позиции, а Кирилл Набабкин на эту позицию подходит больше всех. Он и официальные матчи на этой позиции играл», — сказал Березуцкий в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.

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