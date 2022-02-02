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    Корниленко: Надеемся, что в «Крыльях» у Игнатьева всё получится

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход в команду на правах аренды форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    «Иван Игнатьев — молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в "Крыльях" у него всё получится. Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом», — цитирует Корниленко сайт «Крыльев».

    Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями.

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