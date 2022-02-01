Сборные Ливана и Ирака сыграли вничью

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Гости открыли счет на 39-й минуте — отличился Аймен Хуссейн. В добавленное к первому тайму время Махер Сабра сравнял счет.

Сборная Ливана занимает четвертое место в группе А, набрав 6 очков в 8 матчах. Ирак идет на пятом месте, имея на счету 5 очков.

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Сборная Японии выиграла у Саудовской Аравии (2:0) в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира в группе В.

На 31-й минуте счет открыл форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино, которому ассистировал Дзюня Ито, а на 50-й минуте Ито забил сам.

Японцы набрали 18 очков в 8 матчах и занимают второе место в группе B, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую. Саудовская Аравия продолжает лидировать в группе, имея на счету 19 очков.

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Ранее сборная Вьетнама обыграла Китай со счетом 3:1. Это первая победа вьетнамской команды на турнире.

В составе победителей отличились Тан Тай Хо (9-я минута), Тьен Линь Нгуен (16), Ван Дык Фан (76). Два ассиста на счету Хунг Дунг До.

Гол престижа за китайцев забил на седьмой добавленной минуте Синь Сюй.

Сборная Китая занимает пятое место в группе В, набрав 5 очков в 8 матчах. Вьетнам идет на шестом место, имея на счету 3 очка.

Только первое место в группе позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую. Команды, занявшие третьи позиции, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.