Нападающий «Спартака» Понсе прибыл на базу «Эльче»

Нападающий «Спартака»прибыл в расположение «Эльче», сообщает Cadena SER.

Ранее сообщалось, что испанский клуб возьмет 24-летнего аргентинца в аренду с опцией выкупа. Московский клуб может заработать на этом трансфере до 4 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

30 сентября аргентинец получил травму мениска во время матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2), из-за чего пропустил оставшиеся матчи столичной команды в 2021 году.