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    Нападающий «Спартака» Понсе прибыл на базу «Эльче»

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    Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе прибыл в расположение «Эльче», сообщает Cadena SER.

    Эсекьель Понсе
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    Эсекьель Понсе

    Ранее сообщалось, что испанский клуб возьмет 24-летнего аргентинца в аренду с опцией выкупа. Московский клуб может заработать на этом трансфере до 4 миллионов евро.

    В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

    30 сентября аргентинец получил травму мениска во время матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2), из-за чего пропустил оставшиеся матчи столичной команды в 2021 году.

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