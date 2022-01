Фрэнк Лэмпард сегодня подпишет контракт с «Эвертоном»

43-летний британский специалистподпишет контракт с «Эвертоном» сегодня, 30 января, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Эвертон» достиг договорённости со специалистом о назначении на пост главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера английского клуба является Данкан Фергюсон.

Frank Lampard will sign his contract as new Everton manager today, after verbal agreement in place since Friday. 🔵🤝 #EFC

He’s already working for new signigns — trying to win the race over Crystal Palace for Donny van de Beek on loan from Manchester United. pic.twitter.com/FLZYJ2l6dx