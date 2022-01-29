Сборная России по мини-футболу сыграет с Грузией в четвертьфинале Евро-2022

проиграла(0:8) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

В составе победителей дубль оформил Фернандес Адольфо (32-я и 39-я минуты), по разу отличились Борха Диас (9), Серхио Лосано (17), Чино (20), Франсиско Солано (21) и Сесилио Барбадо (27), также один мяч в свои ворота отправил Ираклий Тодуа (23).

Испанская команда набрала 7 очков, поднялась на первое место группы D и сыграет в четвертьфинале Евро-2022 со Словакией, которая ранее одолела Хорватию (5:3).

Грузия с шестью очками, опустилась на вторую строчку и стала соперником сборной России.

Оба четвертьфинала пройдут 1 февраля в Амстердаме.