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    Сборная России по мини-футболу сыграет с Грузией в четвертьфинале Евро-2022

    Футбол Сборная России Футбол России
    Сборная Грузии по мини-футболу проиграла команде Испании (0:8) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

    Сборная России по мини-футболу
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    Сборная России по мини-футболу

    В составе победителей дубль оформил Фернандес Адольфо (32-я и 39-я минуты), по разу отличились Борха Диас (9), Серхио Лосано (17), Чино (20), Франсиско Солано (21) и Сесилио Барбадо (27), также один мяч в свои ворота отправил Ираклий Тодуа (23).

    Испанская команда набрала 7 очков, поднялась на первое место группы D и сыграет в четвертьфинале Евро-2022 со Словакией, которая ранее одолела Хорватию (5:3).

    Грузия с шестью очками, опустилась на вторую строчку и стала соперником сборной России.

    Оба четвертьфинала пройдут 1 февраля в Амстердаме.

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