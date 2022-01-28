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    «Динамо» проиграло софийскому ЦСКА

    ЦСКА София — «Динамо»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Московское «Динамо» потерпело поражение от софийского ЦСКА (1:3) в контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе армейцев отличились Иван Турицов (24-я минута, пенальти), Бисмарк Чарльз (45+1) и Йоан Бе (87).

    Единственный гол бело-голубых в этой встрече забил Иван Ордец, отличившись на 61-й минуте.

    Товарищеский матч. Клубы
    «ЦСКА Сф» — «Динамо» — 3:1 (2:0)
    Голы: Турицов, 24 — с пенальти (1:0). Чарльз, 45+1 (2:0). Ордец, 61 (2:1). Маурисиу Гарсес, 87 (3:1)«Динамо»: Лещук, Кутицкий (Скопинцев, 46), Сазонов, Варела (Моро, 46), Евгеньев (Ордец, 46), Фомин (Галкин, 46), Мазурин, Сулаквелидзе (Захарян, 46), Шиманьски (Макаров, 46), Жуковский (Осокин, 46), Тюкавин (Смолов, 46)

    «Динамо» в своем следующем матче на сборе сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 января, начало встречи — в 17:00 (мск).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах.

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