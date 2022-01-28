ЦСКА София — «Динамо»: счет матча 3:1, обзор голов

Московскоепотерпело поражение от софийского(1:3) в контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

В составе армейцев отличились Иван Турицов (24-я минута, пенальти), Бисмарк Чарльз (45+1) и Йоан Бе (87).

Единственный гол бело-голубых в этой встрече забил Иван Ордец, отличившись на 61-й минуте.

Товарищеский матч. Клубы «ЦСКА Сф» — «Динамо» — 3:1 (2:0) Голы: Турицов, 24 — с пенальти (1:0). Чарльз, 45+1 (2:0). Ордец, 61 (2:1). Маурисиу Гарсес, 87 (3:1)«Динамо»: Лещук, Кутицкий (Скопинцев, 46), Сазонов, Варела (Моро, 46), Евгеньев (Ордец, 46), Фомин (Галкин, 46), Мазурин, Сулаквелидзе (Захарян, 46), Шиманьски (Макаров, 46), Жуковский (Осокин, 46), Тюкавин (Смолов, 46)

«Динамо» в своем следующем матче на сборе сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 января, начало встречи — в 17:00 (мск).

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах.