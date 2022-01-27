Дибала перейдет в «Ман Сити», если не продлит контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Дибала до сих пор не продлил контракт с «Ювентусом». Действующее соглашение аргентинца с туринским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ситуацией может воспользоваться «Манчестер Сити».

Чемпион Англии готов предложить Дибале пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Дибала не могут договориться по финансовым условиям нового контракта.

Напомним, «Ювентус» в ближайшие дни может подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Сообщалось, что туринский клуб заплатит за серба 75 миллионов евро.