Алонсо: Приехал в «Краснодар» для того, чтобы выиграть чемпионский титул

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился ожиданиями от выступления в чемпионате России.

«Я приехал в молодой, но амбициозный клуб — это хорошая мотивация для меня. Знаю, что требования будут высокими.

Я буду работать и показывать всё, на что способен, чтобы помочь "Краснодару" выиграть титулы. Ведь это именно то, чего хочет любой футболист.

Хочется ли выиграть титул чемпиона России? Конечно. Я общался на эту тему с агентом и другими людьми.

Я перебрался на другой конец Земли, из Парагвая в Россию, это огромное расстояние. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул.

Да, клуб ещё молод, ещё многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул — это то, к чему я стремлюсь.

Знаю, что Премьер-Лига — требовательный к "физике" чемпионат, где нужно много бегать. Но физически я готов очень хорошо, чемпионат Бразилии завершил в отличной форме.

Сейчас усиленно работаю на сборах, чтобы к началу сезона быть в оптимальном состоянии. Осталось 12 матчей, необходимо провести их качественно и набрать максимум очков», — цитирует Алонсо пресс-служба «Краснодара».