В 23:00 21.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Уотфорд» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уотфорд» — «Норвич Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Норвич Сити»).

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