Азмун может перейти в «Бёрнли» за € 12 млн

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
Руководство «бордовых» предложило за иранского форварда около € 12 млн. На Азмуна также претендовал «Лион», но французский клуб не договорился по финансовым условиям с «Зенитом». Этой ситуацией хочет воспользоваться «Бёрнли».
«Зенит» не горит желанием отпускать Сердара Азмуна, не подписав ему замену.
Ранее также сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса». Однако клубы не могут найти компромисс в вопросе стоимости форварда. На данный момент переговоры приостановлены. Тем не менее, шаг навстречу в исполнении любой из сторон может возобновить их.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.