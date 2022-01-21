Азмун может перейти в «Бёрнли» за € 12 млн

Нападающий «Зенита»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах иранского нападающего заинтересован «Бёрнли», информирует Daily Express.

Руководство «бордовых» предложило за иранского форварда около € 12 млн. На Азмуна также претендовал «Лион», но французский клуб не договорился по финансовым условиям с «Зенитом». Этой ситуацией хочет воспользоваться «Бёрнли».

«Зенит» не горит желанием отпускать Сердара Азмуна, не подписав ему замену.

Ранее также сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса». Однако клубы не могут найти компромисс в вопросе стоимости форварда. На данный момент переговоры приостановлены. Тем не менее, шаг навстречу в исполнении любой из сторон может возобновить их.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.