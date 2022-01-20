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    Галицкий рассказал, почему «Краснодар» пока не может стать чемпионом России

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    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему его клуб пока не может бороться с «Зенитом» за победу в чемпионате России.

    Сергей Галицкий
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    Сергей Галицкий

    «Я поддерживаю руководителей РФС, которые смотрят в сторону реформ и хотят изменений в лучшую сторону. По судейству мы это видим. Мы видим по тем деньгам, которые стали появляться.

    Но лучше гладкого чемпионата ничего не придумано, когда каждый играет с каждым. Это не вопрос формулы, здесь вопрос традиций. Я за то, что бы игр было больше. В российском чемпионате низшие команды отбирают больше очков, чем в лигах топ-5.

    Что надо сделать "Краснодару", чтобы стать чемпионом? Нужно иметь такой же бюджет, как у "Зенита". Чудес не бывает. Не видел, чтобы "ПСЖ" с таким бюджетом последние места занимал.

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    • Худшее, что придумали, — это финансовый fair play. Мы не можем себе позволить сделать так, чтобы у клубов был равный бюджет. Это странная вещь. Я вам уже говорил в интервью, что, может, мы никогда чемпионами не станем.

    Нахождение в футболе — это максимальная радость для людей, которые любят футбол. Мы хотим выиграть Кубок, мы хотим стать чемпионами, но, может быть, этого вообще не случится. Но всё равно это лучшее время, которое я провожу. Потому что это любимая нами игра. Нам не нужна победа любой ценой, отстоять весь матч стеной, отбиться — это не для футбольного клуба, а для игрушки. Вы привели в пример Геркуса, может, для него это так, но он должен смириться, что есть другие люди. Я уважаю его право думать по-другому, но мы такие», — приводит слова Галицкого «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18-ти туров.

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