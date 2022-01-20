Галицкий рассказал, почему «Краснодар» пока не может стать чемпионом России

Владелец «Краснодара»рассказал, почему его клуб пока не может бороться сза победу в чемпионате России.

«Я поддерживаю руководителей РФС, которые смотрят в сторону реформ и хотят изменений в лучшую сторону. По судейству мы это видим. Мы видим по тем деньгам, которые стали появляться.

Но лучше гладкого чемпионата ничего не придумано, когда каждый играет с каждым. Это не вопрос формулы, здесь вопрос традиций. Я за то, что бы игр было больше. В российском чемпионате низшие команды отбирают больше очков, чем в лигах топ-5.

Что надо сделать "Краснодару", чтобы стать чемпионом? Нужно иметь такой же бюджет, как у "Зенита". Чудес не бывает. Не видел, чтобы "ПСЖ" с таким бюджетом последние места занимал.

Худшее, что придумали, — это финансовый fair play. Мы не можем себе позволить сделать так, чтобы у клубов был равный бюджет. Это странная вещь. Я вам уже говорил в интервью, что, может, мы никогда чемпионами не станем.

Нахождение в футболе — это максимальная радость для людей, которые любят футбол. Мы хотим выиграть Кубок, мы хотим стать чемпионами, но, может быть, этого вообще не случится. Но всё равно это лучшее время, которое я провожу. Потому что это любимая нами игра. Нам не нужна победа любой ценой, отстоять весь матч стеной, отбиться — это не для футбольного клуба, а для игрушки. Вы привели в пример Геркуса, может, для него это так, но он должен смириться, что есть другие люди. Я уважаю его право думать по-другому, но мы такие», — приводит слова Галицкого «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18-ти туров.