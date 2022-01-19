ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноТоп-3 лучших вариантов главных тренеров для «МЮ»
  • 13:57
    • «Дженоа» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука, Гасперини против
  • 12:11
    • Кудерметова вышла в третий круг Australian Open
    Все новости спорта

    Сельта — Осасуна смотреть онлайн

    Футбол Примера (Ла Лига) Сельта Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 21:00 19.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сельта — Осасуна в Ла Лиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Осасуна» — «Сельта» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сельта — Осасуна.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Тоттенхэм» воспользоваться проблемами «Лестера»?
  • «Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Атлетико» вылетит из Кубка Испании?
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Лейпциг» обыграет «Ганзу» с разгромным счетом?
  • «Лейпциг» — «Ганза». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ганновер-96 — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры