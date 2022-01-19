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    Аспас и компания добудут три очка?

    «Сельта» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Примера, 19 января 2022 года

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    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на своем поле со «Осасуной» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 января, начало — в 21:00 мск. «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2022 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 21:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Сельта»

    «Сельта» в нынешнем сезоне верна себе. Причем как в плане игры, так и в плане результата: 14 место.

    Правда, в последних матчах команда из Виго не радует. В Примере минимально уступили «Реал Сосьедаду», из Кубка вовсе вылетели от скромного «Балеарес» (2:1).

    Коэффициенты матча Сельта — Осасуна

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
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    Зато Яго Аспас по-прежнему результативен, забив уже 10 мячей в чемпионате. Причем это почти добра половина командных голов (22).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Осасуны» «Сельта» в последнее время играют не столь уверенно. Из пяти последних очных поединков была добыта лишь одна победа при двух неудачах.

    «Осасуна»

    Эта команда постепенно обживается в роли середняка лиги. Текущее 12 место является этому красноречивым подтверждением.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 20 матчах команда забила только 20 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Осасуна» добыла важнейших три балла. Дома минимально был обыгран «Кадис».

    Ко всему прочему, команда еще и вылетела из Кубка Испании. Минимальное поражение от «Жироны» заставило «Осасуну» сконцентрироваться лишь на Примере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.94, на ничью за 3.48, а на «Осасуну» — за 4.44.

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    Атака во главе с Аспасом должна улучшить свою голевую отдачу.

    «Осасуна» испытывает серьезные трудности с реализацией.

    Хозяева попытаются отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Фора «Сельты» -0.75 с коэффициентом 2.21.

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    «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Аспас и компания добудут три очка?
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