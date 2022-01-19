«Сельта» сыграет на своем поле со «Осасуной» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 января, начало — в 21:00 мск. «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» в нынешнем сезоне верна себе. Причем как в плане игры, так и в плане результата: 14 место.

Правда, в последних матчах команда из Виго не радует. В Примере минимально уступили «Реал Сосьедаду», из Кубка вовсе вылетели от скромного «Балеарес» (2:1).

Коэффициенты матча Сельта — Осасуна 1 1.85 X 3.40 2 4.60 Ставка

Зато Яго Аспас по-прежнему результативен, забив уже 10 мячей в чемпионате. Причем это почти добра половина командных голов (22).

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Против «Осасуны» «Сельта» в последнее время играют не столь уверенно. Из пяти последних очных поединков была добыта лишь одна победа при двух неудачах.

«Осасуна»

Эта команда постепенно обживается в роли середняка лиги. Текущее 12 место является этому красноречивым подтверждением.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 20 матчах команда забила только 20 мячей.

К слову, в минувшем туре «Осасуна» добыла важнейших три балла. Дома минимально был обыгран «Кадис».

Ко всему прочему, команда еще и вылетела из Кубка Испании. Минимальное поражение от «Жироны» заставило «Осасуну» сконцентрироваться лишь на Примере.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.94, на ничью за 3.48, а на «Осасуну» — за 4.44.

Атака во главе с Аспасом должна улучшить свою голевую отдачу.

«Осасуна» испытывает серьезные трудности с реализацией .

Хозяева попытаются отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Фора «Сельты» -0.75 с коэффициентом 2.21.