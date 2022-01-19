«Сельта»
«Сельта» в нынешнем сезоне верна себе. Причем как в плане игры, так и в плане результата: 14 место.
Правда, в последних матчах команда из Виго не радует. В Примере минимально уступили «Реал Сосьедаду», из Кубка вовсе вылетели от скромного «Балеарес» (2:1).
Коэффициенты матча Сельта — Осасуна
Зато Яго Аспас по-прежнему результативен, забив уже 10 мячей в чемпионате. Причем это почти добра половина командных голов (22).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Против «Осасуны» «Сельта» в последнее время играют не столь уверенно. Из пяти последних очных поединков была добыта лишь одна победа при двух неудачах.
«Осасуна»
Эта команда постепенно обживается в роли середняка лиги. Текущее 12 место является этому красноречивым подтверждением.
Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 20 матчах команда забила только 20 мячей.
К слову, в минувшем туре «Осасуна» добыла важнейших три балла. Дома минимально был обыгран «Кадис».
Ко всему прочему, команда еще и вылетела из Кубка Испании. Минимальное поражение от «Жироны» заставило «Осасуну» сконцентрироваться лишь на Примере.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.94, на ничью за 3.48, а на «Осасуну» — за 4.44.
Атака во главе с Аспасом должна улучшить свою голевую отдачу.
«Осасуна»
Хозяева попытаются отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Фора «Сельты» -0.75 с коэффициентом 2.21.