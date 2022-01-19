Левандовски может покинуть «Баварию» летом

Нападающий «Баварии»в ближайшее время проведет переговоры с клубом по поводу своего будущего.

По информации Bild, польский форвард может покинуть «Баварию» летом.

С большой долей вероятности это произойдет в том случае, если Левандовски и «Бавария» не подпишут новый контракт до конца текущего сезона. В таком случае мюнхенский клуб, скорее всего, согласится на продажу 33-летнего форварда.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Левандовски был признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.

Ранее «Бавария» продлила контракт с атакующим полузащитником Кингсли Команом.