Санкт-Паули — Боруссия Д. 18.01.2022 в 22:45.Трансляция онлайн

Матчв кубке Германии по футболу, 18.01.2022 22:45. Видео трансляция, статистика, ставки и прогнозы, стартовые составы и голы онлайн.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.33.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Санкт-Паули» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия Д»).

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