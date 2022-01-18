18 января в Гамбурге на стадионе «Миллернтор» местный клуб «Санкт-Паули» сыграет с дортмундской «Борусссией» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Игра начнется в 22:45 по мск. «Санкт-Паули» — «Борусссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» это сезон проводит во второй Бундеслиги, и является одним из претендентов на повышение в классе. Сейчас он идет во главе турнирки, но конкуренты отстают незначительно.

«Пираты» не особо удачно провели свои последние три игры. В этот период они в рамках чемпионата раз проиграли и дважды сыграли вничью. Одна из мировых состоялась накануне дома с аутсайдером «Эрцгебирге Ауэ» 2:2.

Коэффициенты матча Санкт-Паули — Боруссия Д 1 6.50 X 4.90 2 1.45 Ставка

Что касается Кубка Германии, то там коллектив из Гамбурга успел преодолеть уже два этапа, оба раза побеждая с одинаковым счетом по 3:2 на выезде.

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В 1/32 финала «Санкт Паули» переиграл третьелиговый «Магдебург», а на предыдущей стадии вырвал викторию и дрезденского «Динамо» только в дополнительное время.

«Борусссия» Д

«Боруссия» представляет первую Бундеслигу, где на текущий момент идет на второй строке. От лидера она отстает значительно, но и конкуренты уступают много.

Накануне этого поединка «шмели» в рамках чемпионата страны разгромили на своем поле «Фрайбург» со счетом 5:1. Эта виктория стала второй подряд для них. Ранее был повержен на выезде «Айнтрахт» — 3:2.

В кубковом же розыгрыше дортмундский коллектив , который является действующим победителем, также преодолел два этапа, не пропустив еще ни одного гола.

Сперва «Боруссия» на выезде переиграла 3:0 «Вехен Висбаден», а потом уже в родных стенах справилась с «Ингольштадтом» — 2:0.

«Боруссия» выиграла у «Сантк-Паули» в последних пяти очных игра. Причем в трех из этих матчей забивали обе команды.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 1.48, победа «Санкт-Паули» — 6.40, ничья — 4.90.

Проход: «Боруссии» — 1.25; «Санкт-Паули» — 4.30.

В данном противостоянии прогнозируем победу «шмелей» еще по итогам основного времени, но ожидаем, что гости пропустят первый гол на турнире, так как дортмундцы довольно-таки много пропускают, а «пираты» очень много забивают в этом сезоне, пусть даже и в первой лиге.