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    «Шмели» получат первую пробоину на турнире?

    «Санкт-Паули» — «Борусссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Кубок Германии, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Борусссия» Д
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    Эрлинг Холанн
    18 января в Гамбурге на стадионе «Миллернтор» местный клуб «Санкт-Паули» сыграет с дортмундской «Борусссией» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Игра начнется в 22:45 по мск. «Санкт-Паули» — «Борусссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 18 Января 2022 года
    Санкт-Паули
  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 22:45 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» это сезон проводит во второй Бундеслиги, и является одним из претендентов на повышение в классе. Сейчас он идет во главе турнирки, но конкуренты отстают незначительно.

    «Пираты» не особо удачно провели свои последние три игры. В этот период они в рамках чемпионата раз проиграли и дважды сыграли вничью. Одна из мировых состоялась накануне дома с аутсайдером «Эрцгебирге Ауэ» 2:2.

    Коэффициенты матча Санкт-Паули — Боруссия Д

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    Что касается Кубка Германии, то там коллектив из Гамбурга успел преодолеть уже два этапа, оба раза побеждая с одинаковым счетом по 3:2 на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/32 финала «Санкт Паули» переиграл третьелиговый «Магдебург», а на предыдущей стадии вырвал викторию и дрезденского «Динамо» только в дополнительное время.

    «Борусссия» Д

    «Боруссия» представляет первую Бундеслигу, где на текущий момент идет на второй строке. От лидера она отстает значительно, но и конкуренты уступают много.

    Накануне этого поединка «шмели» в рамках чемпионата страны разгромили на своем поле «Фрайбург» со счетом 5:1. Эта виктория стала второй подряд для них. Ранее был повержен на выезде «Айнтрахт» — 3:2.

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    • В кубковом же розыгрыше дортмундский коллектив , который является действующим победителем, также преодолел два этапа, не пропустив еще ни одного гола.

    Сперва «Боруссия» на выезде переиграла 3:0 «Вехен Висбаден», а потом уже в родных стенах справилась с «Ингольштадтом» — 2:0.

    «Боруссия» выиграла у «Сантк-Паули» в последних пяти очных игра. Причем в трех из этих матчей забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 1.48, победа «Санкт-Паули» — 6.40, ничья — 4.90.

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    Проход: «Боруссии» — 1.25; «Санкт-Паули» — 4.30.

    В данном противостоянии прогнозируем победу «шмелей» еще по итогам основного времени, но ожидаем, что гости пропустят первый гол на турнире, так как дортмундцы довольно-таки много пропускают, а «пираты» очень много забивают в этом сезоне, пусть даже и в первой лиге.

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    «Санкт-Паули» — «Борусссия» Д: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. «Шмели» получат первую пробоину на турнире?
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