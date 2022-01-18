Мюнхен-1860 — Карлсруэ. Футбол, в кубке Германии по футболу. 18.01.2022 в 20:30

Матч Мюнхен-1860 — Карлсруэ. Футбол, в кубке Германии по футболу, 18.01.2022 20:30. Онлайн видео трансляция, статистика, стартовые составы, голы, новости, ставки и прогнозы. Бесплатный прямой эфир после регистрации.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мюнхен-1860» — «Карлсруэ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

Последний матч между собой: «Мюнхен-1860» — «Карлсруэ» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Карлсруэ»).

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