В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Мюнхен-1860» сыграет против «Карлсруэ». Встреча состоится 18 января и начнется в 20:30 по мск. «Мюнхен-1860» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мюнхен-1860»

«Мюнхен-1860» этот сезон проводит в третьем немецком дивизионе, и там идет в середине турнирной таблицы, имея очень мало шансов на повышение в классе.

К данному же поединку «львы» подходят с серией из трех викторий подряд. Все эти выигрыши пришлись на матчи чемпионата страны, причем два из них были без пропущенных мячей.

В текущем Кубке Германии баварцы преодолели уже два этапа. Оба раза они справлялись с клубами из второй Бундеслиги, проведя эти игры на своем поле.

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На стадии 1/32 финала «Мюнхен-1860» по пенальти одолел «Дармштадт», а затем переиграл минимально 1:0 «Шальке», который еще в прошлом году играл в элите.

«Карлсруэ»

«Карлслуэ» — представитель второй немецкой Бундеслиги, где на текущий момент разместился в середине турнирной таблицы.

Коллектив не знает горечи поражений в своих последних трех официальных играх. Начал он это период с виктории, а продолжил двумя мировыми исходами подряд.

На первой стадии кубкового соревнования команда не имела проблем с представителем региональной лиги, выиграв 4:1, а в 1/16 финала сотворила сенсацию, обыграв на выезде «Байер» со счетом 2:1.

В последних двух очных поединков этих клубов побеждал «Карлсруэ», а перед этим дважды в трех матчах выигрывали мюнхенцы.

Прогноз и ставка на «Мюнхен-1860» — «Карлсруэ»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Карлсруэ» — 2.30, победа «Мюнхена-1860» — 2.99, ничья — 3.62.

Проход: «Карлсруэ» — 1.73; «Мюнхена-1860» — 2.18.

Прогнозируем, что противостояние команд из низших лиг пройдет с обоюдно забитыми голами, так как и в последнее время, и в очных поединках они редко когда уходят с поля без гола.