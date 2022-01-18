Гисдоль о сборе в Испании: «Локомотиву» предстоит очень интенсивная работа

Главный тренер «Локомотива»рассказал, как будут проходить сборы команды в Испании.

На сборе «Локо» планирует провести пять товарищеских матчей. Первыми соперниками команды станут чешские «Спарта» и «Яблонец».

«Прежде всего, мы рады, что собрались вместе и можем начать эти сборы. У нас была продолжительная пауза, и я вижу, что игроки сильно соскучились по футболу, с очень большим желанием начали эти сборы.

Предстоит очень интенсивная работа в Испании. В первый день мы провели собрание и обсудили то, что будем делать.

Я в первую очередь рад, что у нас созданы такие замечательные условия на сборах.

Что меня радует, несмотря на длительность сборов, так это то, что сейчас у команды появилась возможность работать неотрывно в течение продолжительного времени над нашими базовыми принципами построения игры. Это необходимо для того, чтобы мы работали без пауз.

Сейчас у нас будет время для того, чтобы заложить фундамент и базовые принципы нашей игры. Конечно, это, в какой-то степени, вызов для игроков, когда сборы длятся пять-шесть недель.

Будет нагрузка, и тут важно найти правильный баланс того, как игроки будут восстанавливаться. Поэтому важно правильно нагружать игроков интенсивностью и правильно их восстанавливать.

Мы планировали провести от четырех до шести встреч. Но потом пришли к решению сыграть пять матчей, чтобы мы могли задействовать и заполнить все те позиции, которые у нас есть, дать каждому игроку достаточно времени показать себя на этих сборах.

Поэтому пять игр — это оптимально запланированное число. Во время сборов каждая тренировка имеет практически такую же важность, как и товарищеская игра», — приводит слова Гисдоля пресс-служба «Локомотива».