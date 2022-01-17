Фернандо перешел в команду Кудряшова

Бразильский футболист перешел в «Антальяспор», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт Фернандо с новой командой, за которую выступает российский защитник Федор Кудряшов, рассчитан до лета 2023.
Ранее Фернандо выступал за китайский «Бейцзин Гоань», откуда он ушел в статусе свободного агента.
За «Спартак» Фернандо играл с 2016 по 2019 год.
🔥 Hoş Geldin Fernando Lucas Martins!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 17, 2022
Kulübümüz Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Ix5DTexJKS