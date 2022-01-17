Новичок «Краснодара» рассказал, как записывал рэп с Холандом

Нападающий «Краснодара»рассказал о музыкальной группе «Flow Kingz», куда, кроме него, форвард дортмундской «Боруссии»и защитник «Йерва»

«Flow Kingz появились в 2016 году, когда мы были в сборной Норвегии. У нас было немного свободного времени, и нам просто стало скучно. Мы решили, что мы артисты и сколотили группу и начали, как бы это правильно назвать, читать рэп. Попытались написать песню, которая вышла неплохой. Качество оставляет желать лучшего, но мы были довольны.

В норвежской прессе нас часто спрашивают, будет ли продолжение. Не знаю, может быть в будущем мы выступим на самой большой арене Норвегии. Но сейчас у нас просто нет на это времени. Все мы профессиональные футболисты. Один из нас стал большой звездой. Так что, когда у Эрлинга, Тобиаса и меня будет время, мы может быть и запишем новую песню, но сейчас мы взяли перерыв», — приводит слова норвежского футболиста пресс-служба «Краснодара».