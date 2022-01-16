«Ливерпуль» — «Брентфорд»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 44-й минуте. Александер-Арнольд навесил с углового, мяч прилетел к дальней штанге, где Фабиньо выиграл борьбу и головой вколотил мяч в ближний угол.

На 69-й минуте Робертсон слева выполнил прекрасный навес к углу вратарской, где Алекс Окслейд-Чемберлен опережает защитника и бьёт головой под ближнюю штангу.

А на 77-й минуте хозяева перехватили мяч в чужой штрафной. Фирмино подержал его и подождал, пока на него выдвинется Фернандес, после чего вырезал передачу на Такуми Минамино, а тот переправил мяч в пустые ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Брентфорд 3:0 Голы: 1:0 Фабиньо (44'), 2:0 Алекс Окслейд-Чемберлен (69'), 3:0 Такуми Минамино (77') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Кёртис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен (Такуми Минамино, 74'), Роберто Фирмино (Джеймс Милнер, 78'), Диогу Жота (Kaide Gordon, 82') Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Матиас Йенсен, 75'), Рико Генри (Серхи Канос, 49'), Витали Янельт, Кристиан Нергор, Shandon Baptiste (Йоан Висса, 68'), Mads Roerslev, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Кристоффер Вассбакк Аер, Альваро Фернандес Предупреждение: Кристоффер Вассбакк Аер (19')

«Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку. У лидирующего в таблице «Манчестер Сити» 56 очков. «Брентфорд» идет 14-м, имея в активе 23 очка.

Календарь и таблица АПЛ

Добавим, что 23 января «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Кристал Пэлас». «Брентфорд» 19-го числа примет «Манчестер Юнайтед».