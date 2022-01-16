«Ливерпуль» — «Брентфорд»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 44-й минуте. Александер-Арнольд навесил с углового, мяч прилетел к дальней штанге, где Фабиньо выиграл борьбу и головой вколотил мяч в ближний угол.
На 69-й минуте Робертсон слева выполнил прекрасный навес к углу вратарской, где Алекс Окслейд-Чемберлен опережает защитника и бьёт головой под ближнюю штангу.
А на 77-й минуте хозяева перехватили мяч в чужой штрафной. Фирмино подержал его и подождал, пока на него выдвинется Фернандес, после чего вырезал передачу на Такуми Минамино, а тот переправил мяч в пустые ворота.
«Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку. У лидирующего в таблице «Манчестер Сити» 56 очков. «Брентфорд» идет 14-м, имея в активе 23 очка.
Добавим, что 23 января «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Кристал Пэлас». «Брентфорд» 19-го числа примет «Манчестер Юнайтед».