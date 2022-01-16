Эриксен близок к переходу в английский клуб

Бывший полузащитник «Тоттенхэма»близок к возвращению в АПЛ.

29-летний датчанин, переживший остановку сердца во время матча Евро-2020, получил предложения от нескольких клубов Премьер-лиги и уже в ближайшее время может подписать контракт с одним из них, передает The Times.

Ранее сообщалось, что в нем также заинтересованы французский «Монако», нидерландский «Аякс» и датский «Оденсе».

Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с Ериксоном, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.