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    Эриксен близок к переходу в английский клуб

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    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к возвращению в АПЛ.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    29-летний датчанин, переживший остановку сердца во время матча Евро-2020, получил предложения от нескольких клубов Премьер-лиги и уже в ближайшее время может подписать контракт с одним из них, передает The Times.

    Ранее сообщалось, что в нем также заинтересованы французский «Монако», нидерландский «Аякс» и датский «Оденсе».

    Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с Ериксоном, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

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