Эриксен близок к переходу в английский клуб

Кристиан Эриксен Фото: globallookpress.com
29-летний датчанин, переживший остановку сердца во время матча Евро-2020, получил предложения от нескольких клубов Премьер-лиги и уже в ближайшее время может подписать контракт с одним из них, передает The Times.
Ранее сообщалось, что в нем также заинтересованы французский «Монако», нидерландский «Аякс» и датский «Оденсе».
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с Ериксоном, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.