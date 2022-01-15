«Ньюкасл» согласовал контракт с защитником «Аталанты»

Защитник «Аталанты» и сборной Германииможет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sky Sport Italia.

«Ньюкасл Юнайтед» согласовал с немцем контракт на 3,5 года с зарплатой € 3,5 млн в год. Это практически в три раза больше, чем футболист получает в «Аталанте».

В данный момент защитник восстанавливается от травмы. В ближайшее время Госенса обследуют, и если со здоровьем игрока всё в порядке, «сороки» сделают итальянскому клубу официальное предложение о трансфере.

Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года.

В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу.