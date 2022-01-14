«Севилья» купила вингера «Порту»

Фланговый полузащитник «Порту»продолжит карьеру в чемпионате Испании. О подписании 29-летнего мексиканского вингера объявила «Севилья» на своём официальном сайте.

Корона подписал с «Севильей» контракт до конца сезона-2024/2025.

Этот трансфер обошёлся испанскому клубу всего в € 3 млн. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн. Дело в том, что следующим летом у Короны завершался контракт с «Порту», поэтому совсем скоро он мог покинуть стан «драконов» на правах свободного агента. Дабы не отпускать своего игрока бесплатно, португальский клуб решил продать его зимой по сниженному прайсу.

В нынешнем сезоне Хесус Корона провёл за «Порту» 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.