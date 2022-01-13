Тухель: Футболисты «Челси» счастливы и с нетерпением ожидают поездку на «Уэмбли»

Главный тренер «Челси»подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (1:0) и прокомментировал выход в финал турнира.

«Это невероятное ощущение. Мы стремились к этому. Достигнув полуфинала, каждый игрок хочет добраться до решающего матча. Мы счастливы и с нетерпением ожидаем поездку на "Уэмбли". Любой футболист и тренер мечтает быть здесь. Чтобы получить путевку в финал, нам требовалось провести два хороших матча, и мы справились со своей задачей.

Сегодня мы провели неоднозначный матч, временами демонстрируя отличный футбол, но иногда играя ниже собственных стандартов. У нас есть возможности для улучшения в определенных аспектах, однако в целом по итогам двух матчей мы заслужили победу», — цитирует Тухеля пресс-служба «синих».

Напомним, что в первой игре «Челси» выиграл со счетом 2:0. В финале «синие» сыграют с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».