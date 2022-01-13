Хохлов: Смолов быстро адаптируется в «Динамо» к футболу Шварца

Бывший главный тренер «Динамо»прокомментировал возвращение в команду нападающего

«Это хороший трансфер, "Динамо" получило хорошего нападающего, игрока сборной. Ему как россиянину не надо будет адаптироваться к чемпионату. Думаю, адаптация к футболу Шварца должна пройти довольно-таки быстро. Вообще не вижу в этом проблемы.

У него неровно складывалась карьера в "Локомотиве" — в последнее время он не очень много забивал, но был и результативный период. Но то, что это качественный нападающий, это однозначно!

Думаю, прежде всего Феде нужно себя найти в новой команде. Не надо зацикливаться на том, кому он будет полезен, — каждый человек по своей сути немного эгоистичен, поэтому ему прежде всего нужно думать о себе, а не о Грулеве или Тюкавине», — приводит слова Хохлова ТАСС.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что «Динамо» заплатит «Локомотиву» за Смолова 10 миллионов рублей.