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    Хохлов: Смолов быстро адаптируется в «Динамо» к футболу Шварца

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    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал возвращение в команду нападающего Федора Смолова.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Это хороший трансфер, "Динамо" получило хорошего нападающего, игрока сборной. Ему как россиянину не надо будет адаптироваться к чемпионату. Думаю, адаптация к футболу Шварца должна пройти довольно-таки быстро. Вообще не вижу в этом проблемы.

  • Шварц прокомментировал переход Смолова
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    • У него неровно складывалась карьера в "Локомотиве" — в последнее время он не очень много забивал, но был и результативный период. Но то, что это качественный нападающий, это однозначно!

    Думаю, прежде всего Феде нужно себя найти в новой команде. Не надо зацикливаться на том, кому он будет полезен, — каждый человек по своей сути немного эгоистичен, поэтому ему прежде всего нужно думать о себе, а не о Грулеве или Тюкавине», — приводит слова Хохлова ТАСС.

    Ранее российские СМИ сообщали о том, что «Динамо» заплатит «Локомотиву» за Смолова 10 миллионов рублей.

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