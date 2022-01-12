Шварц прокомментировал переход Смолова

Главный тренер московского «Динамо»очень рад тому, что Федор Смолов пополнил ряди «бело-голубых».

«Я рад, что Федор Смолов перешел в "Динамо". Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс — это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда.

Я общался с Федором лично, и мне разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но и в жизни. К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.