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    Глушаков — Кокорину: Когда тебя ждать? Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме пост, в котором намекнул, что хотел бы видеть в команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Ранее «Химки» подписали контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым, другом Кокорина.

    «Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?😃», — написал Глушаков.

    Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб не собирается подписывать Кокорина.

    Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

    Кокорин в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

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