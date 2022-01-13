Глушаков — Кокорину: Когда тебя ждать? Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе

Полузащитник «Химок»опубликовал в инстаграме пост, в котором намекнул, что хотел бы видеть в команде нападающего «Фиорентины»

Ранее «Химки» подписали контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым, другом Кокорина.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?😃», — написал Глушаков.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб не собирается подписывать Кокорина.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Кокорин в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.