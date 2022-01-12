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    «Кальяри» смог отыграться и вырвал победу у «Болоньи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Кальяри Болонья
    «Кальяри» на своём поле принимал «Болонью» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

    Леонардо Паволетти
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    Леонардо Паволетти

    Счёт в матче был открыт на 54-й минуте игроком «Болоньи» Рикардо Орсолини — 1:0. На 71-й минуте поединка Гастон Паволетти был в идеальной позиции, что бы отправить мяч в сетку и сравнять счёт — 1:1. Решающий гол матча был забит на 94-й минуте Гастоном Перейро в нижний угол ворот.

    «Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 27 очков, а «Кальяри» распологается в зоне вылета на 18-м месте — 16 очков.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Болонья 2:1
    Голы: 0:1 Риккардо Орсолини (54'), 1:1 Леонардо Паволетти (71'), 2:1 Гастон Перейро (90 + 4') Кальяри: Алессио Краньо, Giorgio Altare, Маттео Ловато, Андреа Карбони, Рауль Белланова, Рэзван Марин, Альберто Грасси, Алессандро Дейола (Гастон Перейро, 63'), Хараламбос Ликояннис (Далберт, 58'), Леонардо Паволетти (Габриэле Цаппа, 80'), Жоао Педро Болонья: Марко Арнаутович, Риккардо Орсолини (Диего Фальчинелли, 89'), Митчелл Дейкс, Маттиас Сванберг, Роберто Сориано, Andreas Skov Olsen, Николас Домингес (Николас Виола, 90'), Arthur Theate, Луис Бинкс, Кевин Бонифаци (Лоренцо Де Сильвестри, 65'), Лукаш Скорупски Предупреждения: Андреа Карбони (14'), Arthur Theate (15'), Giorgio Altare (19'), Алессандро Дейола (57'), Лоренцо Де Сильвестри (86')
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