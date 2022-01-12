«Кальяри» смог отыграться и вырвал победу у «Болоньи»

на своём поле принималв рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче был открыт на 54-й минуте игроком «Болоньи» Рикардо Орсолини — 1:0. На 71-й минуте поединка Гастон Паволетти был в идеальной позиции, что бы отправить мяч в сетку и сравнять счёт — 1:1. Решающий гол матча был забит на 94-й минуте Гастоном Перейро в нижний угол ворот.

«Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 27 очков, а «Кальяри» распологается в зоне вылета на 18-м месте — 16 очков.