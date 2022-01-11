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    Стало известно, при каких условиях Азмун может перейти в «Ньюкасл»

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    «Ньюкасл» продолжает проявлять интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагал за иранского футболиста шесть миллионов евро, но по данным Sport24, эта информация не соответствует действительности.

    «Это слишком большая сумма за игрока, у которого летом истекает контракт», — сказал источник издания.

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    • При этом «Ньюкасл» действительно проявляет интерес к Азмуну, но руководство «сорок» начнет переговоры только в том случае, если не сумеет договориться с другими потенциальными новичками.

    «Азмун есть в трансферных списках "Ньюкасла", но его рассматривают только в качестве запасного варианта», — добавил еще один источник.

    Ранее сообщалось, что на Азмуна претендуют «Лион» и «Ювентус».

    В текущем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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