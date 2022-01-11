Стало известно, при каких условиях Азмун может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» продолжает проявлять интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагал за иранского футболиста шесть миллионов евро, но по данным Sport24, эта информация не соответствует действительности.

«Это слишком большая сумма за игрока, у которого летом истекает контракт», — сказал источник издания.

При этом «Ньюкасл» действительно проявляет интерес к Азмуну, но руководство «сорок» начнет переговоры только в том случае, если не сумеет договориться с другими потенциальными новичками.

«Азмун есть в трансферных списках "Ньюкасла", но его рассматривают только в качестве запасного варианта», — добавил еще один источник.

Ранее сообщалось, что на Азмуна претендуют «Лион» и «Ювентус».

В текущем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.