ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович«Вперед, Ноле!». Все подробности возможного участия/неучастия Джоковича на Australian Open
  • 07:03
    • «Ювентус» хочет подписать Азмуна
  • 19:17
    • «Зенит» объявил о переходе Сергеева
  • 00:56
    • «Ман Юнайтед» минимально выиграл у «Астон Виллы» и прошел в 1/16 Кубка Англии
  • 18:14
    • Последний этап Кубка мира по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса
  • 16:23
    • ЦСКА объявил о возвращении Василия Березуцкого
    Все новости спорта

    «Ювентус» хочет подписать Азмуна

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы Футбол России РПЛ Зенит Футбол Италии Серия A Ювентус
    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Сердар Азмун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун

    По данным источника, на 27-летнего иранца претендует «Ювентус». Туринский клуб ищет замену Федерико Кьезе, который получил тяжелую травму в последнем матче команды в серии А против «Ромы» (4:3).

    Ключевыми факторами является то, что форвард питерцев нравится самому наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, при этом его трансфер в январе не будет дорогостоящим, так как у иранца уже летом истекает срок контракта с российским клубом. Немаловажным является и то, что у туринцев в заявке имеется свободный слот для игрока не из ЕС.

    В текущем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хозяевам нужнее забрать 3 очка
  • «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сколько шайб «Ак Барс» запульнет в питерские ворота?
  • СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • И хозяева, и гости не уйдут с поля без забитого мяча
  • «Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рединг — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры