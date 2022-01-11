«Ювентус» хочет подписать Азмуна

Нападающий «Зенита»может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, на 27-летнего иранца претендует «Ювентус». Туринский клуб ищет замену Федерико Кьезе, который получил тяжелую травму в последнем матче команды в серии А против «Ромы» (4:3).

Ключевыми факторами является то, что форвард питерцев нравится самому наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, при этом его трансфер в январе не будет дорогостоящим, так как у иранца уже летом истекает срок контракта с российским клубом. Немаловажным является и то, что у туринцев в заявке имеется свободный слот для игрока не из ЕС.

В текущем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.