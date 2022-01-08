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    Нагельсман: На самом деле «Бавария» была ближе к победе, чем Гладбах

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» М (1:2).

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «На самом деле мы были ближе к победе, чем Гладбах. Поражения никогда не бывают приятными. Учитывая ситуацию, мы очень хорошо выступили в первые 25 минут, мы должны были отыграть больше.

    То, как мы потом пропустили было полным безумием. Во втором тайме мы играли достойно и имели много моментов. В отличие от кубковой игры, сегодня мы не заслуживали поражения», — цитирует Нагельсмана официальный сайт «Баварии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги — 43 очка. «Боруссия» занимает 11-ю строчку — 22 балла.

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