«Бавария» — «Боруссия» М: счет матча 1:2, обзор голов

Мюнхенскаяпотерпела домашнее поражение от менхенгладбахской(1:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 18-й минуте открыли хозяева — отличился Роберт Левандовский с передачи Томаса Мюллера.

На 27-й минуте Флориан Нойхаус сравнял счет, а гол Штефана Лайнера на 31-й минуте принес гостям победу.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Боруссия М 1:2 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (18'), 1:1 Флориан Нойхаус (27'), 1:2 Штефан Ляйнер (31') Предупреждение: Ларс Штиндль (78')

После этой игры «Бавария» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги — 43 очка. «Боруссия» занимает 11-ю строчку — 22 балла.