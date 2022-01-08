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    Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»

    «Бавария» — «Боруссия» М: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» потерпела домашнее поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

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    Счет в матче на 18-й минуте открыли хозяева — отличился Роберт Левандовский с передачи Томаса Мюллера.

    На 27-й минуте Флориан Нойхаус сравнял счет, а гол Штефана Лайнера на 31-й минуте принес гостям победу.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Боруссия М 1:2
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (18'), 1:1 Флориан Нойхаус (27'), 1:2 Штефан Ляйнер (31') Предупреждение: Ларс Штиндль (78')

    После этой игры «Бавария» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги — 43 очка. «Боруссия» занимает 11-ю строчку — 22 балла.

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