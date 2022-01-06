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    «Милан» в большинстве обыграл «Рому», Ибрагимович не забил пенальти

    «Милан» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Рома
    В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Ромой» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 8-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Абрахам сыграл рукой в штрафной «Ромы», за что ещё и жёлтую карточку получил.

    Оливье Жиру хладнокровно пробил с 11-метровой отметки в левый от себя угол ворот. Патрисиу не угадал направление.

    На 17-й минуте неудачная передача на вратаря «Ромы» привела к перехвату, после чего Жиру попал в ближнюю штангу, отскок мяча получился на Мессьяса — и он уже пробил в самый угол ворот.

    Римляне отыграли один мяч на 40-й минуте. Пеллегрини пробил от радиуса штрафной, а Абрахам с линии вратарской пяткой подправил мяч сетку ворот.

    На 74-й минуте гости остались в меньшинстве. В грубый подкат пошёл защитник «Ромы» Рик Карсдорп у края штрафной, за что получил вторую жёлтую карточку.

    На 82-й минуте провалились гости в обороне, Рафаэл Леау после скидки Ибрагимовича на свежих ногах по центру ворвался в штрафную и нанёс неотразимый удар в дальний верхний угол ворот.

    На третьей добавленной минуте Манчини проиграл забег Леау, который ворвался в штрафную «Ромы», где получил сзади ногам. Пенальти и прямая красная карточка для Джанлуки Манчини. Ибрагимович взялся за исполнение 11-метрового удара, но не переиграл Патрисиу.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Рома 3:1
    Голы: 1:0 Оливье Жиру (пенальти) (8'), 2:0 Жуниор Мессьяс (17'), 2:1 Тэмми Абрахам (40'), 3:1 Рафаэл Леау (82') Предупреждения: Тэмми Абрахам (7'), Николо Дзаньоло (18'), Тео Эрнандес (44'), Раде Крунич (56'), Рик Карсдорп (74'), Бриан Кристанте (85')

    «Милан» набрал 45 очков и вплотную приблизился к лидирующему «Интеру», который свой матч против «Болоньи» в этом туре пропускал из-за вспышки коронавируса.

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» с 32 очками осталась шестой.

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