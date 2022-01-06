«Милан» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

На 8-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Абрахам сыграл рукой в штрафной «Ромы», за что ещё и жёлтую карточку получил.

Оливье Жиру хладнокровно пробил с 11-метровой отметки в левый от себя угол ворот. Патрисиу не угадал направление.

На 17-й минуте неудачная передача на вратаря «Ромы» привела к перехвату, после чего Жиру попал в ближнюю штангу, отскок мяча получился на Мессьяса — и он уже пробил в самый угол ворот.

Римляне отыграли один мяч на 40-й минуте. Пеллегрини пробил от радиуса штрафной, а Абрахам с линии вратарской пяткой подправил мяч сетку ворот.

На 74-й минуте гости остались в меньшинстве. В грубый подкат пошёл защитник «Ромы» Рик Карсдорп у края штрафной, за что получил вторую жёлтую карточку.

На 82-й минуте провалились гости в обороне, Рафаэл Леау после скидки Ибрагимовича на свежих ногах по центру ворвался в штрафную и нанёс неотразимый удар в дальний верхний угол ворот.

На третьей добавленной минуте Манчини проиграл забег Леау, который ворвался в штрафную «Ромы», где получил сзади ногам. Пенальти и прямая красная карточка для Джанлуки Манчини. Ибрагимович взялся за исполнение 11-метрового удара, но не переиграл Патрисиу.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Рома 3:1 Голы: 1:0 Оливье Жиру (пенальти) (8'), 2:0 Жуниор Мессьяс (17'), 2:1 Тэмми Абрахам (40'), 3:1 Рафаэл Леау (82') Предупреждения: Тэмми Абрахам (7'), Николо Дзаньоло (18'), Тео Эрнандес (44'), Раде Крунич (56'), Рик Карсдорп (74'), Бриан Кристанте (85')

«Милан» набрал 45 очков и вплотную приблизился к лидирующему «Интеру», который свой матч против «Болоньи» в этом туре пропускал из-за вспышки коронавируса.

Календарь и таблица Серии А

«Рома» с 32 очками осталась шестой.