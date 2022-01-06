«Милан» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

На 8-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Абрахам сыграл рукой в штрафной «Ромы», за что ещё и жёлтую карточку получил.
Оливье Жиру хладнокровно пробил с 11-метровой отметки в левый от себя угол ворот. Патрисиу не угадал направление.
На 17-й минуте неудачная передача на вратаря «Ромы» привела к перехвату, после чего Жиру попал в ближнюю штангу, отскок мяча получился на Мессьяса — и он уже пробил в самый угол ворот.
Римляне отыграли один мяч на 40-й минуте. Пеллегрини пробил от радиуса штрафной, а Абрахам с линии вратарской пяткой подправил мяч сетку ворот.
На 74-й минуте гости остались в меньшинстве. В грубый подкат пошёл защитник «Ромы» Рик Карсдорп у края штрафной, за что получил вторую жёлтую карточку.
На 82-й минуте провалились гости в обороне, Рафаэл Леау после скидки Ибрагимовича на свежих ногах по центру ворвался в штрафную и нанёс неотразимый удар в дальний верхний угол ворот.
На третьей добавленной минуте Манчини проиграл забег Леау, который ворвался в штрафную «Ромы», где получил сзади ногам. Пенальти и прямая красная карточка для Джанлуки Манчини. Ибрагимович взялся за исполнение 11-метрового удара, но не переиграл Патрисиу.
«Милан» набрал 45 очков и вплотную приблизился к лидирующему «Интеру», который свой матч против «Болоньи» в этом туре пропускал из-за вспышки коронавируса.
«Рома» с 32 очками осталась шестой.