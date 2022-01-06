Маротта: бустерная доза вакцины должна стать обязательной для спортсменов

Генеральный директор «Интера»заявил, что спортсмены должны проходить обязательную вакцинацию, сообщает Football Italia.

«Я надеюсь, что вакцинация станет обязательной, чтобы снизить риски и избежать подобных ситуаций с попаданием команд на карантин в будущем. Врачи говорят, что с помощью бустера можно избежать серьезного ущерба от коронавируса. Бустерная доза должна стать обязательной для спортсменов, потому что это ограничит риски ущерба, а также снизит временные рамки карантина», — сказал Маротта.

Ранее «Болонья» не прибыла на встречу 20-го тура чемпионата Италии с «Интером» из-за вспышки коронавируса. Команду посадили на карантин. Вероятнее всего, «Болонье» будет засчитано техническое поражение.