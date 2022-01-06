Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити»сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Гвардиола не поедет с командой на матч Кубка Англии с «Суиндон Таун», который состоится завтра — 7-го января.

Коронавирус также диагностирован у ассистента Гвардиолы Хуана Мануэля Лильо. Оба специалиста были изолированы от команды. Всего на карантин в клубе был помещен 21 человек, 7 из них — футболисты первой команды. Руководить действиями игроков в предстоящем кубковом матче будет ассистент Родольфо Боррелл.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 21 матче.