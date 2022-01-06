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    Конте: «Челси» показал себя намного лучше «Тоттенхэма»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Челси» (0:2).

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Это была сложная игра, сложная с самого начала. "Челси" показал себя намного лучше нас. В первом тайме мы много боролись с самого начала, но мы знаем, что говорим об одной из лучших команд Европы, мира, в прошлом сезоне они выиграли Лигу чемпионов.

    Если сравнивать две команды, сравнения нет. Речь идет о команде, готовой к победе — сегодня мы увидели разницу между двумя командами», — приводит слова Конте BBC.

    Ответная встреча состоится 12 января на стадионе «Тоттенхэма».

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