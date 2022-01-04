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    В «Челси» урегулировали конфликт Тухеля и Лукаку

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    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку урегулировал конфликт с главным тренером Томасом Тухелем и признал, что его интервью итальянским СМИ было ошибкой.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Напомним, что ранее бельгиец дал резонансное интервью, в котором выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «Интеру», заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба.

    Как передает Sky Sports, теперь нападающий настаивает на том, что он все-таки хотел перейти в «Челси» минувшим летом, это не было навязанное ему решение.

    Он считает, что ему не стоило делать заявления, которые привели к его исключению из состава на игру с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ.

    Отмечается, что после того, как Лукаку и главный тренер Томас Тухель сегодня в очередной раз обсудили ситуацию, стороны приняли решение оставить эту историю в прошлом и сосредоточиться на совместной работе по завоеванию титула чемпиона Англии.

    Подчеркивается, что возможный уход бельгийца не обсуждается — ни сейчас, ни ближайшим летом.

    Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, Лукаку тренируется с партнерами по «Челси» и готовится к игре против «Тоттенхэма».

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