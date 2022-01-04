Эриксен хочет сыграть на ЧМ-2022: Сердце проверяли всеми возможными способами, все в порядке

Полузащитник сборной Дании, переживший остановку сердца, рассказал о дальнейших планах.

«Я хочу снова играть в футбол. С тех пор ничего не произошло, сердце было проверено всеми возможными способами. Врачи сказали "хорошо".

Все стабильно, поэтому я чувствую перед собой зеленый свет, чтобы снова иметь возможность играть в футбол.

Моя цель — чемпионат мира в Катаре. Если все пойдет как надо, то, конечно, я надеюсь поехать … Выберут ли меня — это уже другой разговор.

Да, одно дело — попасть в состав сборной, другое — вообще понять, как вернуться в футбол. Но мысль о выступлении на ЧМ, мечта... Мне по силам вернуться.

В мыслях и мечтах только возвращение на поле. Боюсь ли снова упасть? Нисколько», — сказал Эриксен в интервью DR Sporten.

Напомним, что Эриксен пережил остановку сердца во время матча группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

Врачам удалось спасти его жизнь, но из «Интера» он ушел из-за запрета в Серии А игры с кардиостимулятором. Сейчас он тренируется с молодежной командой «Оденсе».