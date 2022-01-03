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    «Милан» хочет подписать Ренату Саншеша

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    Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может стать игроком «Милана». Итальянский клуб рассматривает трансфер португальского футболиста, а сам Саншеш не против перехода, сообщает Calciomercato.

    Ренату Саншеш
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    Ренату Саншеш

    В «Милане» рассматривают 24-летнего Саншеша в качестве замены Франку Кессье, который, вероятно, покинет итальянскую команду в конце сезона на правах свободного агента. Представителем Саншеша является агент Жорже Мендеш, который также представляет услуги футболиста «Милана» Рафаэля Леао. На встрече по продлению контракта со своим игроком, «Милан» может затронуть и тему Саншеша.

    Саншеш и сам хочет получить новый вызов в своей карьере. Он рассматривает «Милан» в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны английских и французских клубов.

    Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году.

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