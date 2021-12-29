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    Самые подешевевшие игроки РПЛ — Максименко, Ларссон и Ловрен

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    Портал Transfermarkt составил список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость снизилась больше всего. В первую тройку вошли Александр Максименко, Джордан Ларссон и Деян Ловрен.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Самым подешевевшим футболистом РПЛ стал голкипер «Спартака» Александр Максименко. Его трансферная стоимость упала с 13 миллионов евро до девяти миллионов.

    Второе место в списке занимает форвард «Спартака» Джордан Ларссон. Его стоимость снизилась на три миллиона и составляет 11 миллионов.

    На третьей позиции расположился защитник «Зенита» Деян Ловрен, чья стоимость упала с 10 миллионов до семи миллионов.

    Игроки «Локомотива» Антон Миранчук и Зе Луиш подешевели на 2,5 миллиона евро. Их нынешняя стоимость — 7,5 млн евро и 2 млн евро соответственно.

    На два миллиона евро снизилась стоимость защитника ЦСКА Марио Фернандеса (14 млн), хавбека «Рубина» Хвичи Кварцхелии (16 млн), хавбека «Краснодара» Гжегожа Крыховяка (11 млн), а также игроков «Спартака» Квинси Промеса и Романа Зобнина (12 и 11 млн евро соответственно).

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