ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря
  • 21:39
    • «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»
  • 20:28
    • Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб
  • 20:22
    • Селихов: За еврокубки нужно бороться
  • 17:58
    • «Сибирь» в овертайме переиграла «Салават Юлаев»
  • 15:49
    • СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске
    Все новости спорта

    Селихов: Я отказался от миллиона долларов ради перехода в «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Амкар РПЛ Футбол России Трансферы
    Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов признался, что был вынужден отказаться от миллиона долларов ради перехода в столичный клуб.

    Александр Селихов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Селихов

    «Правда ли, что я должен был получить миллион долларов — 20% от суммы своего трансфера в "Спартак"? Был такой разговор.

    Но чтобы перейти в "Спартак", я должен был отказаться от этих 20%. Я просто подписал эту бумагу и выбрал футбол, и всё.

    Там была сложная ситуация, как это всё рассказать… Я думал об "Амкаре", о том, что эти деньги им помогут и спасут клуб.

    Правда ли, что забыть об этом миллионе меня заставил один криминальный покровитель "Амкара"? Да нет, мне предоставили выбор: можешь отказаться и просто перейти в "Спартак"…

    Ну, прямо чтобы мне угрожали… Просто сказали: нужно вот так сделать, чтобы ты перешёл в "Спартак".

    Я отказался от миллиона долларов, чтобы играть за "Спартак"? Да, чтобы перейти», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».

    Селихов в Красаве
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры