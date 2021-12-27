Аршавин высказался по поводу матча России против Польши в стыках ЧМ-2022

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита»считает, что сборнаяспособна обыгратьв полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

«Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в "Лужниках", мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

Будет, мягко говоря, неприятно в случае невыхода на чемпионат мира.

Лидеры сборной при Карпине? Джикия, Баринов.

Это слабейшее поколение в истории? Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас — то же самое. Сейчас — снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Польша состоится 24 марта в Москве.