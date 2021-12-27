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    Аршавин высказался по поводу матча России против Польши в стыках ЧМ-2022

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    Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин считает, что сборная России способна обыграть Польшу в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в "Лужниках", мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

    Будет, мягко говоря, неприятно в случае невыхода на чемпионат мира.

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    • Это слабейшее поколение в истории? Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас — то же самое. Сейчас — снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Польша состоится 24 марта в Москве.

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