Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

Последний матч между собой: «Гуанчжоу Сити» — «Чанчунь Ятай» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити». Коэффициент ставки — 2.25.
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