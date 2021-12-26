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    Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

    Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 13:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити» в Суперлиге Китая.

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    Последний матч между собой: «Гуанчжоу Сити» — «Чанчунь Ятай» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити». Коэффициент ставки — 2.25.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити.

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