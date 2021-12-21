Хави: Севилья« — прекрасная команда с хорошим тренером

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением о «Севилье» перед очным матчем в рамках чемпионата Испании. Игра состоится 21 декабря, начало — в 23:30 (мск), сообщает Marca.

«Это ещё один шанс. Прямой конкурент, который хорошо себя показывает. Мы смотрим на зарубежные клубы, на "Баварию", но нужно посмотреть на работу "Севильи". Лопетеги — один из лучших, как и Мончи. Это хороший пример клубной работы.

Это прямой соперник, от которого мы отстаём на 10 очков. "Барса" в хорошей форме. Команда понимает основную идею и модель игры, футболисты наслаждаются временем на поле. Это ещё одна проверка.

"Севилья" — прекрасная команда с хорошим тренером. Мы с нетерпением ждём этой встречи. Три очка помогли бы нам с точки зрения морали», — сказал Хави.

После 17-ти сыгранных матчей «Барселона» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы, набрав 27 очков, а «Севилья» расположилось на 2-м месте в активе которых 37 очков.