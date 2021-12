«ПСЖ» хочет продлить контракт с Маркиньосом

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» предложит бразильскому защитнику командыновый контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В «ПСЖ» уже подготовили новое предложение по контракту с Маркиньосом. Бонус за результаты в Лиге чемпионов и Лиге 1 будет включен. Предстоит решить, до какого года будет действовать новое соглашение: до 2026 года или до 2027.

Paris Saint-Germain have ready their new contract proposal for Marquinhos. Champions League and Ligue1 bonus will be included. It's only to be decided if new deal will be until June 2026 or 2027. 🤝🇧🇷 #PSG

But there's no doubt on his future: Marquinhos will stay. #Paris