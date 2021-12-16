Cборная России узнала соперников по Лиге наций

В четверг, 16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций-2022/23.

По ее итогам соперниками сборной России по группе 2 в Лиге B стали Израиль, Албания и Исландия.

Полные итоги жеребьевки в Лиге B:

Группа 1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.

Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Победители групп в Лиге B поднимутся лигой выше, а последние места опустятся лигой ниже.

Даты матчей:

Туры 1 и 2: 2–8 июня 2022 года.

Туры 3 и 4: 8–14 июня 2022 года.

Туры 5 и 6: 22–27 сентября 2022 года.