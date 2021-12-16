Cборная России узнала соперников по Лиге наций

Сборная России Фото: globallookpress.com
По ее итогам соперниками сборной России по группе 2 в Лиге B стали Израиль, Албания и Исландия.
Полные итоги жеребьевки в Лиге B:
Группа 1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.
Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.
Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Победители групп в Лиге B поднимутся лигой выше, а последние места опустятся лигой ниже.
Даты матчей:
Туры 1 и 2: 2–8 июня 2022 года.
Туры 3 и 4: 8–14 июня 2022 года.
Туры 5 и 6: 22–27 сентября 2022 года.