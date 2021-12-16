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    Cборная России узнала соперников по Лиге наций

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    В четверг, 16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций-2022/23.

    Сборная России
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    Сборная России

    По ее итогам соперниками сборной России по группе 2 в Лиге B стали Израиль, Албания и Исландия.

    Полные итоги жеребьевки в Лиге B:

    Группа 1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.

    Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

    Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

    Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

    Победители групп в Лиге B поднимутся лигой выше, а последние места опустятся лигой ниже.

    Даты матчей:

    Туры 1 и 2: 2–8 июня 2022 года.
    Туры 3 и 4: 8–14 июня 2022 года.
    Туры 5 и 6: 22–27 сентября 2022 года.

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