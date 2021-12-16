Черданцев о Ваноли: В «Спартаке» впервые за долгое время выстраивается структура — вертикаль от владельцев к тренеру

Известный комментаторпрокомментировал предстоящее назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«В случае с отставкой Витории есть положительный момент: Ваноли, судя по публикациям коллег, — протеже семьи владельцев клуба, а также их партнера Камоцци. С точки зрения структуры, это хорошо. По крайней мере лучше, чем у предшественников, так как будет иметься прямой контакт с владельцем. А такое всегда идет на пользу — можно быстрее решать вопросы по игрокам, а также приобретать футболистов, которые нужны именно этому тренеру, а не нужны абстрактно.

Конечно, никто не даст ответа на вопрос — что будет дальше? Но, по-моему, впервые за долгое время выстраивается структура: а именно вертикаль от владельцев к главному тренеру. При этом остается вопрос — как справится человек, никогда не работавший первым тренером, в таком медийном и шумном клубе, как "Спартак". На этот вопрос ответ никто сейчас не даст.

Убеждает ли меня портфолио Каттани, который может стать спортивным директором красно-белых? Я давно говорю: в организации, работающей по российскому законодательству, не должно быть засилья иностранцев. Если владельцы клуба считают, что наши специалисты ни на что не годны — тогда нужно их учить, отправлять в школы спортивного менеджмента за границу.

Либо давать новому спортивному директору российского помощника, чтобы тот учился у суперпрофи из "ПСЖ". Потому что глобально по иностранным кадрам в управлении российских клубов все понятно — это временщики: они поработают два-три года, заработают свои деньги и уедут», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».